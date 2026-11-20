Lanciare una pallina da tennis può costare caro. Lo hanno scoperto quattro tifosi del Manchester United, finiti nei guai dopo la protesta andata in scena durante la sfida di Champions League contro la Roma. Ma andiamo con ordine. A Old Trafford, una parte della tifoseria ha contestato apertamente la dirigenza. Nel mirino una gestione giudicata fallimentare e una serie di risultati negativi. La protesta ha preso una forma decisamente insolita: sul terreno di gioco sono finite palline da tennis e arance. Un gesto diventato uno degli episodi più curiosi e atipici di quella partita. Ma il conto è arrivato dopo. Come riporta The Athletic, tre tifosi sono stati arrestati per aver lanciato palline in campo. Almeno uno di loro ha inoltre ricevuto un divieto di accesso allo stadio per tre anni: il massimo previsto dal regolamento del club. Una protesta che è costata cara. E che racconta il clima di tensione vissuto a Manchester, dove nel frattempo è cambiato anche l'allenatore. Carrick è stato esonerato e al suo posto è arrivato Pochettino. Per il nuovo tecnico, però, non ci sarà tempo per ambientarsi: il debutto sulla panchina dei Red Devils sarà ad Anfield, contro il Liverpool. Un banco di prova tutt'altro che semplice. E l'incubo della retrocessione incombe.