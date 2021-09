Si ferma anche Zaniolo. Galatasaray su Diawara ma il giocatore dice no

Nuovo infortunio in Nazionale per un giocatore della Roma. Si ragiona per il mercato di gennaio mentre Zakaria dice la sua sulla trattativa dell'ultima sessione

Si ragiona in prospettiva e in tal senso va visto l'acquisto del giovane difensore Keramitsis che arriva dall'Empoli e si aggregherà alla formazione Under 18 allenata da Giuseppe Scurto. Ha parlato Ronaldo il fenomeno, facendo il punto sul campionato di Serie A e dicendo la sua sui giallorossi di Mourinho: "Sono sicuro che alla Roma lo Special One farà bene perché è un professionista di altissimo profilo". Si presenta Pastore all'Elche, nuova avventura dopo la rescissione con la Roma: "Nella Capitale non ho avuto la continuità che speravo dunque avevo bisogno di cambiare per giocare e farmi vedere. Ho 32 anni e ho ancora davanti due o tre stagioni per giocare".