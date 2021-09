Diawara è partito dalla Guinea: domani il rientro a Roma

Il centrocampista giallorosso farà ritorno domani nella Capitale

Il centrocampista della Roma Amadou Diawara è salito a bordo di un volo in partenza in questi minuti e il suo rientro nella Capitale è previsto per la giornata di domani. Il giocatore era bloccato in Guinea a causa di un colpo di stato ed era rimasto con il resto della nazionale all’interno dell’hotel a Conarky. Oggi il giocatore è stato al centro di voci di mercato che l'hanno visto vicino al Galatasaray. La società giallorossa ha aperto alla cessione mentre il calciatore ha rifiutato la destinazione.