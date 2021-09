Trigoria, Smalling parzialmente in gruppo. Individuale per Pellegrini

Seduta pomeridiana per la Roma in vista dell'impegno di domenica contro il Sassuolo

La Roma si è ritrovata a Trigoria agli ordini di Mourinho per l'allenamento pomeridiano in vista dell'impegno di domenica sera contro il Sassuolo allo stadio Olimipico. Nella sessione odierna non ha preso Lorenzo Pellegrini che ha svolto lavoro individuale e al momento non sono previsti esami strumentali. Parziale in gruppo per Chris Smalling e per Gianluca Mancini che ha svolto anche cure e terapie personalizzate. Daniel Fuzato, che giovedì ha subito una piccola operazione al naso, è ora a disposizione. Si attendono novità per le condizioni di Nicolò Zaniolo che ha rimediato una contusione alla coscia sinistra durante un allenamento in Nazionale.