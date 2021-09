Italia, infortunio Zaniolo: oggi non si è allenato. In dubbio per la Lituania

Sembra non avere fine la lista dei giocatori tornati con problemi fisici dalle nazionali. Si unisce anche il numero ventidue giallorosso che ha rimediato una contusione alla coscia sinistra

Nicolò Zaniolo si ferma con la Nazionale per una contusione alla coscia sinistra rimediata durante la partita contro la Svizzera. Oggi il centrocampista non si è allenato con gli azzurri e potrebbe saltare anche l'ultima gara contro la Lituania. Per il momento è escluso un suo rientro a Roma in anticipo per sottoporsi alle terapie del caso, ma rischia di saltare la partita contro il Sassuolo del 12 settembre. Da Coverciano fanno sapere che non sarebbe nulla di grave, ecco perché il calciatore continuerà a restare in ritiro, ma è l’ennesima tegola che cade addosso a Mourinho: il primo giocatore a segnalare problemi è stato Viña impegnato in Perù con l’Uruguay. Il terzino è uscito anzitempo dal campo per un problema al flessore della coscia destra. Poi, è stato il turno di Mancini rientrato a Trigoria per un’infiammazione alla pianta del piede destro e ieri è tornato anche Pellegrini per un dolore al flessore della coscia sinistra. In dubbio anche in ritorno di Diawara (vicino alla cessione al Galatasaray) per via del colpo di stato in Guinea che ha bloccato le partenze.