La Roma, anche a Como, è stata super. Non per il gioco. Ma per l'unione di un gruppo che ha fatto fronte a una partita condizionata dall'errore di Fabbri. Gasp ha tenuto la squadra bassa, senza scomporsi, e i giallorossi si sono portati a casa un ottimo punto. Per più di 85 minuti il tecnico ha deciso di lasciare in campo Dybala. L'argentino - con l'espulsione di Malen - è stato il punto di riferimento lì davanti. Ma c'è un retroscena. Pochi minuti dopo il rosso a Malen, Castro si era levato la pettorina. L'ex Bologna era pronto a entrare, presumibilmente al posto della Joya. Poi Gasp ha cambiato idea. E il motivo lo ha spiegato lui nel post partita: "Catalizzava palloni, ci ha fatto respirare: è stato lui a convincermi a tenerlo". Dybala sapeva pulire i palloni e far uscire la Roma dal pressing. In quel momento serviva questo. Gasp lo ha capito. Dybala lo ha aiutato. Castro dovrà aspettare, ma non per molto: col Genoa avrà spazio, proprio per via dell'assenza di Malen.