Si avvicina il ritorno di Frattesi alla Roma: per il centrocampo piace Roca

Al Sassuolo andranno più contropartite per il suo numero 16 mentre per Mertens si deciderà nelle prossime settimane. Attenzione al classe 1996 del Bayern Monaco per la mediana. De Rossi piace al Pisa

Redazione

Trigoria si prepara a riaccogliere uno dei suoi giovani. Le trattative tra Roma e Sassuolo per riportare Frattesi nella Capitale sono infatti ben avviate. La richiesta di 30 milioni sarà attenuata sfruttando la clausola di 30% sulla rivendita detenuta dai giallorossi e dall'inserimento di alcune contropartite, in particolare Felix e Volpato. L'esborso sarà quindi vicino ai 15 milioni di euro, la cifra che Pinto e la proprietà avevano previsto inizialmente. Altro obiettivo per rinforzare il centrocampo riguarda il giocatore del BayernMonaco Marc Roca. Lo spagnolo classe '96 è anche nel mirino del Barcellona, ma la Roma sembra essere in vantaggio grazie all'intercessione di Mourinho e alla volontà del calciatore che, in quanto tifoso dell'Espanyol, sarebbe contrario a un trasferimento in Blaugrana. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni.

Per l'attacco, invece, si mantiene calda la pista che porta a Dries Mertens che sembra essere lontano dal rinnovo col Napoli. Le decisioni saranno prese non prima della prossima settimana, quando il g.m. Pinto, ora in vacanza, tornerà a Roma per entrare nel vivo del mercato. Una cosa è sicura: si è visto che Abraham in tante situazioni abbia bisogno di avere accanto un altro terminale offensivo di alto livello. Intanto, come è noto, la Roma ha bloccato Celik e Solbakken. Sul primo ha detto la sua Yalcin Kosukavak, tecnico che lo ha allenato in passato: "Sa giocare in molti ruoli e insieme abbiamo lavorato molto bene insieme. L'ho impiegato anche con la difesa a tre e sono convinto che anche alla Roma farà bene". In attesa che il mercato parta sul serio, continuano le iniziative legate alla vittoria della Conference. Oggi, infatti, è partita la vendita della maglia celebrativa indossata dai calciatori al termine della gara contro il Feyenoord.

De Rossi interessa al Pisa, Pallotta sul Palermo

Sfiorata la panchina del Cagliari che ha poi scelto Liverani, un'altra squadra di B valuta come allenatore Daniele De Rossi. Si tratta del Pisa, in procinto di dare il ben servito a D'Angelo dopo aver sfiorato la Serie A ai play-off. In settimana è atteso l'arrivo del proprietario per tutte le valutazioni del caso. Altra personalità che vorrebbe tornare in attività in Italia è James Pallotta. Smentite le voci che lo legavano alla Sampdoria, l'ex proprietario della Roma ha notificato in queste ore l'interesse per l'acquisizione del Palermo su cui è forte anche il City Group, cordata che gestisce il Manchester di Guardiola. In giornata è arrivata anche la risposta della Lazio alla polemica accesa dalla frase di Lotito sui tifosi di Roma e Lazio. "Giovedì sera, nel corso di un dibattito pubblico sullo sport a Viterbo, il Presidente Lotito ha ribadito un’opinione già più volte espressa: che vorrebbe più tifosi allo stadio, essendo la loro spinta decisiva per quelle vittorie e quei traguardi che negli anni alla Lazio non sono mancati. Non ha espresso graduatorie di merito, ci mancherebbe altro! " si legge nel comunicato della società.

Simone Candela