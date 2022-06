Mercato, dalla Spagna: idea Roca per la Roma. Sul giocatore c’è anche il Barcellona

La richiesta del club tedesco si aggira sui 10 milioni, la stessa cifra sborsata per portarlo in Germania. L'arrivo di Kessié ha però raffreddato la pista che porta in Catalogna, inoltre la meta non sarebbe gradita nemmeno al centrocampista stesso in quanto tifoso dell'Espanyol. Il nome della Roma ha preso quota nelle ultime ore affiancandosi a quello di Betis e Eintracht Francoforte. Il media spagnolo afferma anche che il ragazzo avrebbe ammesso di subire il fascino dello Special One credendo anche che in Serie A riguadagnerebbe il livello che aveva mostrato una volta nella Liga.