Mercato Roma, si avvicina Frattesi: Volpato e Felix possibili contropartite

Davide Frattesi è sempre più vicino ad un ritorno a Trigoria. Come riportato da Tuttomercato Web, le trattative tra la Roma e il Sassuolo sono entrate ufficialmente nel vivo. Il costo complessivo dell'operazione sarà di circa 35 milioni di euro, che però i giallorossi non pagheranno per intero visto che detengono ancora il 30% della futura rivendita del centrocampista, e in più nell'operazione verranno con molta probabilità inserite delle contropartite tecniche.