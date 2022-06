Pisa, a rischio la panchina di D’Angelo: De Rossi tra i possibili sostituti

La leggenda giallorossa è alla ricerca della sua prima esperienza in panchina

Tra i nomi sondati c'è anche quello di Daniele De Rossi, arrivato in queste settimane a un passo da un'altra panchina di B, quella del Cagliari, che poi ha scelto Liverani. Il proprietario della società toscana Knaster arriverà lunedì in Italia per decidere il da farsi e indicare il futuro della squadra.