Pallotta interessato all’acquisto del Palermo dopo aver smentito la Sampdoria

L'americano vuole tornare in Italia e ha notificato il suo interesse per il club rosanero

James Pallotta vuole tornare a investire in Italia. Il suo nome nelle ultime ore è ruotato in orbita Sampdoria - notizia poi smentita da lui stesso -, ma secondo Sky Sport non è l'unica opzione. L'americano sarebbe interessato all'acquisizione del Palermo e lo ha reso noto anche agli attuali proprietari. La concorrenza però è di quelle importanti. Sul club siciliano, atteso dalla finale play-off per salire in Serie B, è forte anche il City group, cordata che gestisce proprio il Manchester di Guardiola.