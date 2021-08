Shomurodov: “Siamo pronti per domani, è un posto difficile dove giocare”

Le parole del nuovo attaccante giallorosso: "Grazie a tutti per il vostro sostegno!"

Domani la Roma affronterà la sua prima gara della stagione, quella in Conference League contro il Trabzonspor. Vista l'assenza di Abraham, con tutta probabilità Shomurodov partirà dal primo minuto. Questo il messaggio del nuovo attaccante giallorosso sui social: "Posto difficile dove giocare, ma siamo pronti per domani. Grazie a tutti per il vostro sostegno!".