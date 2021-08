Shomurodov-Mourinho, ieri e oggi – FOTO

L'attaccante uzbeko a incontrato di nuovo lo Special One, ma questa volta corona il sogno di essere allenato dal mito

Gli account social della Roma 'giocano' con due foto a specchio che ritraggono Shomurodov accanto a Mourinho. Ieri e oggi, a distanza di due anni e la scritta "Come è iniziato e come sta andando". I due, infatti, si sono già incontrati nel 2019, come testimonia il profilo Instagram dell'attaccante con una foto che li ritrae in un ristorante di Mosca. Un incontro organizzato dal suo agente Tkachenko. "Ho incontrato Mourinho a Mosca, era venuto a vedere l'hockey. Tifo Chelsea per lui e glielo dissi di persona, fu emozionante". Sotto il post del centravanti ci sono moltissimi commenti dei tifosi della Roma, che hanno accolto l'arrivo dell'uzbeko con particolare entusiasmo.