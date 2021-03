Shakhtar-Roma, giallo per Karsdorp diffidato: salta l’andata dei quarti

Nella notte che porta la Roma ai quarti, c’è una nota negativa per Fonseca. Karsdorp poco prima del 60′ entra fallosamente su un avversario e si prende l’ammonizione. Il terzino olandese era diffidato e, di conseguenza, salterà l’andata dei quarti. Poco dopo il numero 2 capitolino viene richiamato da Fonseca in panchina: al suo posto è entrato Calafiori. L’allenatore portoghese pensa già alla sfida di domenica contro il Napoli e per questo, oltre a Karsdorp, ha sostituito anche Diawara e Spinazzola.