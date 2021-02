Shakhtar Donetsk ko nel recupero: lo Zorya vince 1-0

Prima sconfitta in campionato per i prossimi avversari della Roma in Europa League. Lo Shakhtar Donetsk cade infatti per 1-0 contro lo Zorya: gli arancioneri vengono superati in casa con il gol di Ivanisenia al minuto 95. Un ko che sa di beffa per gli uomini di Luis Castro, in superiorità numerica dall’80’. Nella classifica della Premier League ucraina, lo Shakhtar rimane dunque a quota 33, a +4 dallo stesso Zorya e a -1 dalla Dinamo Kiev, che però ha una gara in meno rispetto alla squadra di Donetsk