Massimo Margiotta si prepara a diventare il nuovo responsabile del settore giovanile della Roma. Non solo Tony D'Amico e i colpi di mercato estivi, i giallorossi sono pronti ad entrare in una nuova era sportiva dopo l'addio tra le lacrime di Bruno Conti. L'ormai ex Verona è pronto a prendere le redini delle giovanili giallorosse dopo una stagione fallimentare chiusa con zero trofei (con i Friedkin che nei prossimi anni vogliono riaprire i discorsi per l'Under 23). Margiotta è il nome preferito del nuovo ds D'Amico, che ne ha parlato anche nelle riunioni con la proprietà - e nelle ultime ore è arrivata anche la separazione ufficiale con l'Hellas Verona. Questo il comunicato del club: "Hellas Verona FC comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con Massimo Margiotta. Approdato all'Hellas Verona nell'estate del 2017, Margiotta ha ricoperto per nove anni il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile gialloblù. Sotto la sua direzione, il vivaio del Verona ha saputo crescere e valorizzare numerosi giovani calciatori e ottenuto con la formazione Primavera la promozione nel massimo campionato di categoria al termine della stagione 2020/21 e cinque successive salvezze consecutive. Il Club saluta e ringrazia Massimo Margiotta e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".