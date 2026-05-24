Oggi testa a Verona, poi si penserà al futuro. C’è tanto da programmare. Ma non solo la prima squadra: servirà dare una quadra precisa anche alle basi di questo progetto, a partire dal settore giovanile. Dove serve un volto nuovo, in grado di guidare e costruire al meglio. In questi giorni si è fatto con forza il nome di Margiotta, che come riporta Il Messaggero sarebbe stato anche a Roma in questi giorni. Ma non è l’unica opzione sul tavolo. Infatti, come riporta Tuttomercatoweb, ci sono altre due nomi che stanno prendendo piede. La prima è Alessandro Frara, attuale responsabile del settore giovanile del Frosinone, appena promosso in Serie A. Infine Giovanni Maglione, eletto come volto principale dell’Academy del Guidonia, club di Serie C, la scorsa estate.