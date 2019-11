Serie A, Roma tra le più giovani: ottava per età media. Milan primo

La Roma si piazza all’ottavo posto in Serie A per età media (26,5 anni), davanti a Sassuolo (26,6) e Inter (26,8). Il sito “Transfermarkt.it”, attraverso un tweet, rende nota la statistica riguardante questa speciale classifica delle squadre italiane durante questa prima fase di campionato. A dodici giornate dal fischio che ha dato il via alla stagione 2019/2020, la formazione più giovane della Serie A è il Milan di Stefano Pioli, con un età media di 23,9 anni. Seguono Fiorentina (25,0), Hellas Verona (25,1), Brescia (25,3), Udinese (25,5), Sampdoria (25,6) e Genoa (25,8).