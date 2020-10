Serie A, ok ai fondi di private equity: vince la cordata CVC. La Roma nella commissione negoziale

Un grande passo verso il futuro, per quanto riguarda la gestione dei diritti televisivi. La Serie A ha aperto all’ingresso dei fondi di private equity e continuerà a trattare con la cordata CVC Capital Partners, Advent e Fsi. I proponenti hanno chiesto la rilevazione del 10% della media company del massimo campionato italiano, con un bonus performance pari al 10% della differenza tra i proventi per i club nell’anno in corso e quelli percepiti nel 2019/20 per a un massimo di 40-45 milioni. Tutto possibile grazie ai 15 voti favorevoli (tra cui la Roma) e i 5 astenuti (Napoli, Lazio, Udinese, Verona, Atalanta) nell’Assemblea di Lega odierna, scrive CalcioFinanza. E’ stata inoltre varata la commissione negoziale per trattare con il fondo, composta da Roma, Juventus, Bologna, Udinese e Napoli.