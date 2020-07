Serie A, Napoli-Milan 2-2: Roma in solitaria al quinto posto

Tra le due litiganti la terza gode, e rimane sola al quinto posto in classifica a più due dagli azzurri e a più quattro dai rossoeri. Dopo il 2 a 2 tra Napoli e Milan, la Roma può respirare e guardare con più tranquillità alla prossima sfida con l’Hellas Verona, in programma mercoledì sera all’Olimpico. Al San Paolo apre il match Theo Hernandez, che poi si addormenta e con la complicità di Donnarumma spiana la strada a Di Lorenzo per il gol del pareggio. Nella ripresa è Mertens, ancora su papera del portiere rossonero, a spingere in avanti il Napoli, ma Kessiè riesce a rimettere in carreggiata il Diavolo trasformando il calcio di rigore al minuto 73. Finale con il brivido per l’espulsione di Saelemaekers, ma la difesa del Milan riesce a tenere al forcing degli azzurri.