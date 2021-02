Serie A, il Sassuolo torna a vincere: battuto 2-1 il Crotone

Il Sassuolo c’è. Dopo gli ultimi risultati negativi che avevano fatto allontanare la squadra di De Zerbi dalle zone calde della classifica, i neroverdi tornano a vincere e lo fanno contro il Crotone. Nel posticipo delle 18 Berardi porta in vantaggio la squadra, riagganciata subito dopo dal gran gol di Ounas. Prima dell’intervallo viene anche annullato un gol a Di Carmine col VAR. Il Sassuolo sente che è il momento di riprendere in mano la partita e nei primi minuti della ripresa torna in vantaggio con Caputo su rigore. Gli emiliani si portano così a 34 punti in classifica.