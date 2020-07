Serie A, il Milan schianta la Juve 4-2 e supera la Roma in classifica

Il Milan non si ferma più. Dopo aver battuto Roma e Lazio, i rossoneri schiantano anche la Juventus con un clamoroso 4-2. I rossoneri, sotto 0-2 per le reti di Rabiot e Ronaldo, rimontano segnando quattro gol in 18 minuti. Accorcia Ibrahimovic su rigore, poi arriva il pareggio di Kessie e Leao firma la rimonta. Il gol di Rebic è la ciliegina sulla torta che permette al Milan di portare a casa i tre punti che significano il sorpasso momentaneo su Roma e Napoli al quinto posto. Domani i giallorossi sfideranno il Parma all’Olimpico per cercare di rimettersi davanti.