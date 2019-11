Serie A, Cagliari-Fiorentina 5-2: rossoblù al terzo posto. Nainggolan da urlo: eurogol e 3 assist

La domenica della dodicesima giornata di Serie A si apre con il botto. Alla ‘Sardegna Arena’ il Cagliari continua il suo magic moment e schianta letteralmente la Fiorentina nel ‘lunch match’. Il vantaggio rossoblù arriva già al 16′ con Rog, poi nel primo tempo arrivano anche le reti di Pisacane e Simeone. Partita dominata, la squadra di Maran è strabordante e i viola non reagiscono. Nella ripresa la musica non cambia e arriva anche il poker firmato da Joao Pedro lanciato da Nainggolan. Il belga già al 54′ firma il suo terzo assist sui 4 gol sardi, ma il coronamento della sua prestazione super arriva al 65′. Il Ninja ex Roma segna il 5-0 con una destro terrificante da fuori area che si insacca sotto il sette. Radja è tornato il beniamino del Cagliari. A nulla serve la doppietta di Dusan Vlahovic per la Fiorentina nel finale, che torna a casa con zero punti. I rossoblù di Maran non si fermano e salgono addirittura a quota 24: significa terzo posto e Roma scavalcata, almeno monentaneamente in attesa della sfida di Parma.