Serie A, Brescia-Inter 1-2: nerazzurri primi in attesa della Juventus

L’Inter soffre, ma porta a casa tre punti fondamentali e necessari a scavalcare, almeno per una notte, la Juventus che domani giocherà all’Allianz Stadium contro il Genoa. Nel primo tempo del Rigamonti la partita viene sbloccata da Lautaro Martinez. Nella ripresa, però, è un assolo del Brescia che però subisce il doppio svantaggio con la rete di Lukaku. Un autogol di Skriniar sulla discesa di Bisoli riapre il match a pochi minuti dalla fine, ma al triplice fischio è 2-1 per la squadra di Conte che si porta al primo posto in classifica.