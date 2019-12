Serie A, anticipi e posticipi fino alla 3^ giornata di ritorno: il 26 gennaio Roma-Lazio

La Lega Serie A rende noti gli anticipi e i posticipi delle ultime due giornate del girone d’andata e le prime tre di quello di ritorno. Niente sfida nel giorno dell’Epifania per la Roma che contro il Torino giocherà alle 20.45 di domenica 5 gennaio. Il big match con la Juventus, invece, è in programma per il 12 dello stesso mese alle ore 18, mentre il derby (21^ di campionato) andrà in scena il 26 alle 18.00. Le sfide con Genoa a Marassi e Sassuolo al Mapei Stadium andranno in scena rispettivamente il 19 gennaio alle 18.00 e il 1 febbraio alle 20.45