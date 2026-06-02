Nove giorni ancora all'inizio della competizione più importante dell'anno. L'11 giugno partirà ufficialmente il Mondiale 2026 tra Canada, Stati Uniti e Messico. Anche se l'Italia non ci sarà, parecchia Serie A sarà rappresentata dai calciatori che le varie squadre portano al torneo. Stilando una classifica virtuale, in testa c'è il Milan con ben 9 giocatori impegnati in America quest'estate. Subito sotto a 7 il gruppo di squadra composto da Atalanta, Juventus e Inter. Con 6 calciatori c'è la Roma al quinto posto: Malen, Wesley, Koné, El Aynoaui, Celik e Ndicka. Zero calciatori, invece, per la Lazio, ultima in classifica dietro anche alle 3 retrocesse di quest'anno e al pari solo di Lecce e della neopromossa Monza.

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