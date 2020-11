Sepe: “Sento spesso Mirante, sta facendo benissimo”

Impresa difficile quella a cui è chiamato il Parma allo Stadio Olimpico di Roma, dove i giallorossi proveranno continuare la striscia di risultati utili sul campo in campionato. A suonare la carica per gli uomini di Liverani ci ha pensato Sepe, che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport, queste le sue dichiarazioni: “Si deve dare tutto, si deve fare la partita della domenica e sperare che loro non siano in giornata“.

Che momento è quello del Parma?

E’ un momento tranquillo, sappiamo che dobbiamo fare punti, oggi cercheremo di farne il più possibile.

A Mirante chiederai il segreto della longevità?

Con Antonio ci sentiamo spesso, sta facendo benissimo, ma d’altronde ha fatto una carriera importante. E’ un premio che si merita.