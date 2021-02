“Senza di voi non c’è luce”: ecco l’emozionante messaggio della Roma ai tifosi – VIDEO

“Ain’t no sunshine when you’re gone”. La Roma cita il celebre brano di Bill Withers e manda un messaggio ai tifosi. “Non c’è più luce senza di voi” dicono Dzeko, Pedro, Smalling e Mkhitaryan. I quattro giallorossi, con indosso la maglia da gara, hanno girato uno spot per Qatar Airways a Trigoria. Ecco il messaggio che si legge nel tweet, postato dal club giallorosso: “Non c’è luce senza di voi, solo l’oscurità, ogni giorno. Non c’è luce senza di voi, e questa casa non è più casa ogni volta che andate via. So che tornerete qui presto, ma senza di voi non c’è luce”.