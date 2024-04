Roma, la decisione della Lega indigna tutti. Lukaku out con il Bologna

Verso il Bologna, Mancini si allena a parte. Lukaku out

De Rossi intanto, dopo aver eliminato il Milan dall'Europa League e condannato Pioli a lasciare i rossoneri a fine anno (la dirigenza ha anche pensato all'ex Roma Fonseca come sostituto) sta preparando la sfida cruciale per il quarto posto contro il Bologna. Anche se ormai non assegnerà un posto in Champions visto che saranno certamente 5 le squadre italiane nella massima competizione europea del prossimo anno, il mister vuole arrivare al meglio allo scontro diretto e domani parlerà in conferenza stampa anche per rispondere alle parole di Thiago Motta che non ha nascosto di stimare l'allenatore della Roma. Dal Centro Sportivo Fulvio Bernardini le notizie che arrivano non sono delle migliori: Lukaku non si è allenato, ma l'assenza che sorprende è quella di Gianluca Mancini che ha svolto un lavoro individuale. Entrambi sono in dubbio per la partita con i rossoblù. Traendo un bilancio sul momento della Roma e prendendo in analisi il lavoro della presidenza Friedkin (che hanno rinnovato il contratto alla CEO della squadra Femminile Betty Bavagnoli, con la quale le ragazze sono vicine al secondo scudetto consecutivo) si nota un rendimento europeo decisamente positivo se confrontato con quello della dirigenza Pallotta.