Serie A, Napoli-Roma domenica 28 alle 18: gli anticipi e posticipi della 34a giornata

Dopo l'annuncio della data in cui verrà completata Udinese-Roma, con le relative polemiche e il comunicato della Roma, la Lega Serie A ha annunciato la programmazione della 34esima giornata. I giallorossi giocheranno il match in casa del Napoli, fondamentale per la corsa Champions, domenica 28 aprile alle ore 18, in diretta sia su Dazn che su Sky. Quindi tre giorni dopo il recupero del BluEnergy e sei dopo la sfida contro il Bologna, altro scontro diretto per il quarto e quinto posto. E a quattro dall'andata contro il BayerLeverkusen, che invece in campionato giocherà sabato. Anche l'Atalanta scenderà in campo domenica alle 18 in casa contro l'Empoli così come la Fiorentina: mercoledì 24 è infatti prevista la semifinale di ritorno di Coppa Italia.