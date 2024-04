Lotito attacca la Roma per Ndicka: “Partita fermata per un codice giallo”

Come riportato da La Stampa il presidente della Lazio ha criticato i giallorossi per aver interrotto l'incontro di Udine a causa del malore occorso al difensore ivoriano

Claudio Lotito, presidente della Lazio ha attaccato la scelta della Roma (presa con l'accordo del mister dell'Udinese) di sospendere l'incontro del BluEnergy stadium contro i friulani. Al Consiglio Nazionale di Forza Italia dove si stava celebrando la candidatura di Antonio Tajani il vice presidente della Lega calcio ha detto: "Diciamola tutta, hanno fermato una partita per fin codice giallo" facendo un chiaro riferimento a quanto successo a Ndicka nel corso della scorsa giornata di campionato. Udinese-Roma verrà portata a termine giovedì 25 aprile alle ore 20:00. Dichiarazioni riportate dal sito de La Stampa. L'obiezione è ovvia: lì per lì il malore di Ndicka non sembrava una cosa da nulla, le prime diagnosi superficiali non avevano escluso l'infarto e i giocatori (anche avversari) erano scossi. Le certezze sono arrivate solo dagli esami in ospedale: trauma toracico. "Ma allora si poteva ricominciare a giocare la sera stessa", conclude il presidente raggiungendo finalmente il buffet.