Semplici: “Domani spero in una reazione. Cambieremo qualcosa rispetto all’ultima partita”

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato della sfida di domani pomeriggio contro la Roma nella consueta conferenza stampa. Queste le sue parole:

Mister, com’è andata questa settimana?

“Il mio stato d’animo sta vivendo un momento particolare. C’era rammarico e delusione per il risultato di domenica, ma già da martedì siamo ripartiti subito per quello che è il mio compito, con la voglia di continuare a lavorare per uscire da questa situazione”.

Il gruppo come sta?

“Spero che la reazione si veda domani sera. La squadra sta bene ed è compatta. Ha voglia di dimostrare i suoi valori”.

Cos’è uscito dall’incontro con i dirigenti?

“Ci siamo messi in discussione, mantenendo le linee guida di questi sei anni, rimanendo compatti”.

Pensi che la squadra abbia nelle sue corde una rabbia e una grinta superiore alle ultime uscite?

“Bisogna dare qualcosa di diverso, tirare fuori qualcosa in più. Al momento non stiamo avendo i risultati che volevamo. Ci sono stati diversi episodi, tra cui assenze e situazioni di campo, che ci hanno precluso una classifica più consona alle nostre possibilità. Starà a noi tirare fuori la grinta e la determinazione che servono per cambiare registro. La SPAL può e deve dimostrare il suo valore”.

Cambierai parecchio tatticamente?

“Credo di avere una rosa a disposizione in cui posso fare diverse scelte. Cambieremo qualcosa rispetto alla partita con il Brescia. Vedremo domani sera chi scenderà in campo. Sono convinto che ci sarà grande voglia di rivalsa e soprattutto la voglia di fare una prestazione all’altezza del momento e di quello che ci serve”.

Se domani ci sarà un rigore chi lo batterà?

“Se giocherà, Petagna. Lui è il nostro rigorista. Se non se la dovesse sentire, ci sarà il sostituto”.

L’ultimo posto in classifica può essere uno stimolo?

“La squadra ha sempre giocato cercando di mettere in campo quanto fatto durante la settimana. L’ultimo posto in classifica ci deve mettere il fuoco dentro”.

Schiererai due punte anche domani?

“Potrebbe essere una valutazione da fare. Anche domani cercheremo di fare una grande prestazione, al di là delle scelte tecniche”.