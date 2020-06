Seduta tattica all’Olimpico per la Roma. Ancora assente Zaniolo – VIDEO

Allenamento particolare per la Roma. I giallorossi questa sera si sono allenati all’ Olimpico. La scelta del luogo e dell’orario non è casuale: mercoledì, infatti, i capitolini ospiteranno la Sampdoria alle ore 21:45. Per questo motivo Paulo Fonseca ha deciso di svolgere la seduta odierna allo stadio per far abituare i propri giocatori sia al terreno di gioco che al silenzio, visto che dopodomani sugli spalti non ci saranno i tifosi.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, out circa due settimane.

Pau Lopez: microfrattura del polso sinistro, out contro la Sampdoria.

ALLENAMENTO

La Roma ha iniziato a lavorare svolgendo una parte atletica. Successivamente spazio alla tattica. Assente Nicolò Zaniolo, che oggi si è allenato con la Primavera di Alberto De Rossi. Il numero 22 giallorosso ha lavorato sia sulla parte fisica sia su quella tattica senza però azzardare i contrasti.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Per il rientro in campo, mercoledì 24 alle 21.45, Paulo Fonseca non è intenzionato a fare esperimenti e metterà in campo la formazione migliore possibile. Per la Champions il margine d’errore, con 12 partite da giocare, è praticamente pari a zero. Out Pau Lopez, in porta giocherà Mirante con Spinazzola, Mancini e Smalling in difesa e Kolarov a chiudere la linea. A centrocampo Veretout sicuro del posto, con Cristante al suo fianco e Diawara che spera di ritrovare minuti, visto che non gioca da gennaio. In avanti, se saranno al meglio, giocheranno Pellegrini e Mkhitaryan con Under o Carles Perez a destra. Dzeko sarà l’unico riferimento offensivo.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko