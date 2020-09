Seduta singola per la Roma: allenamento iniziato alle 10

Dopo la doppia seduta di ieri, nella giornata di oggi la Roma svolgerà solo un allenamento. La seduta, in programma alle ore 10, è già iniziata. Pomeriggio di riposo, quindi, per i giallorossi, che torneranno a lavorare domani sui campi del centro sportivo Fulvio Bernardini. In calendario, oltre all’appuntamento in campionato (Verona-Roma, si giocherà il 19 o il 20 settembre), sono previste due amichevoli: contro la Sambenedettese il 5 settembre e contro il Frosinone il 9. Possibile che ne vengano aggiunte altre prima dell’inizio della Serie A.