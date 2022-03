Scommesse, balli e sfottò: il day after del derby è una festa. Che show di Abraham

Il centravanti è il protagonista assoluto anche del giorno dopo il derby. I suoi gol hanno stabilito nuovi primati e gli sono valsi un nuovo paio di scarpe ma soprattutto hanno regalato al mondo giallorosso un Ryan Friedkin finalmente euforico

Redazione

Il day after del derby stravinto contro la Lazio è una giornata felice per tutto il mondo giallorosso. Il man of the match della partita è stato senza dubbio Tammy Abraham che con la sua doppietta ha deciso la stracittadina. Il centravanti inglese ha realizzato il gol più veloce nella storia dei derby e con un colpo solo ha sorpassato sia Montella che Batistuta per gol al primo anno in giallorosso. L'inglese è diventato anche il giocatore ad aver segnato di più in serie A in questo 2022: nove. Nei cinque massimi campionati europei solo tal Robert Lewandowski ha segnato di più (12). Abraham nel prepartita aveva scommesso con due suoi compagni, Karsdorp e Smalling, un paio di scarpe nuovo se avesse realizzato una doppietta. Detto, fatto, il numero 9 giallorosso non si è lasciato scappare questa opportunità e oltre alla gioia per i gol segnati, nel post partita ha mostrato tutta la sua felicità anche per la scommessa vinta.

In molti sui social si sono complimentati con lui, soprattutto dal suo paese d'origine, dove qualcuno si sta ricredendo sulle potenzialità del ragazzo. In particolare i complimenti sono arrivati dai suoi ex compagni, James e Willian, ma anche da compagni di Nazionale come Sancho e Rashford ma soprattutto da Ian Wright, leggenda dell'Arsenal, squadra per la quale Abraham fa il tifo sin da bambino. Attaccante inglese che non partirà con la sua Nazionale a causa di una lombalgia e che quindi si godrà questi giorni di pausa dal campionato nella Capitale, in attesa di tornare in campo con la Roma. Un altro protagonista del match di ieri è stato Lorenzo Pellegrini: il capitano è stato uno dei migliori in campo oltre ad aver realizzato un calcio di punizione meraviglioso nel primo tempo. Il centrocampista ha superato il suo record personale in una singola stagione di Serie A realizzato lo scorso anno sotto la gestione Fonseca.

Sul 7 giallorosso si è espresso anche il C.T. Roberto Mancini a margine della conferenza stampa di presentazione dei playoff Mondiali: "Pellegrini è un giocatore che valutiamo più come mezz'ala offensiva, è una opzione che abbiamo". Anche i Friedkin, proprietari del club, hanno mostrato tutta la loro felicità per la vittoria prestigiosa nel derby. Tramite un tweet, hanno voluto ringraziare e congratularsi con la squadra per i tre punti conquistati: "I derby sono dove si fa la storia. Congratulazioni Roma per aver difeso la città in un Derby della Capitale da sempre. Forza Roma!". Dopo la partita, Ryan, il numero 2 giallorosso è andato a cena con gli amici di sempre che sono arrivati dagli States proprio per l'occasione. Per la prima volta, Ryan Friedkin, solitamente impassibile dal punto di vista emozionale, si mostra euforico per una vittoria nelle storie pubblicate dai profili di Bill Perkins e Jeff Gross, entrambi appassionati di poker come lo stesso Ryan.

Il mercato giallorosso

Il calciomercato come si sa non dorme mai, nemmeno il giorno dopo il derby. Su Veretout ci sono sirene francesi: il Marsiglia vorrebbe riportarlo in patria. Il centrocampista sta deludendo Mourinho e potrebbe andare via a giugno per fare cassa. La valutazione è alta, circa 20 milioni di euro. I buoni rapporti tra la società giallorossa e quella francese potrebbero permettere di trovare l'accordo per il trasferimento. Sul fronte entrate invece, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Charly Musonda. Il 25enne belga, passato anche per il Vitesse, ha il contratto in scadenza la prossima estate e ha fatto sapere di non rinnovare il contratto con i Blues. Su di lui ci sono molte squadre tra cui anche l'Hellas Verona, ma Mourinho, che lo ha visto crescere a Stamford Bridge, pare abbia stabilito un rapporto diretto con il ragazzo per provare a portarlo nella Capitale.