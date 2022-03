Dall’Inghilterra: Roma su Musonda. Ha il contratto in scadenza con il Chelsea

I giallorossi stanno monitorando il giovane belga. Nelle ultime stagioni non ha avuto continuità di rendimento ma le sue qualità sono state elogiate da molti soprattutto ad inizio carriera

La Roma guarda sempre più in Premier League per gli acquisti. Come riportato da Goal, l'ultimo nome finito sul taccuino di Tiago Pinto, è quello di Charly Musonda. Il 25enne belga, passato anche per il Vitesse, ha il contratto in scadenza la prossima estate e ha fatto sapere di non rinnovare il contratto con i Blues. Su di lui ci sono molte squadre tra cui anche l'Hellas Verona, ma Mourinho, che lo ha visto crescere a Stamford Bridge, pare abbia stabilito un rapporto diretto con il ragazzo per provare a portarlo nella Capitale. In un podcast Musonda ha rivelato di aver pianto nel momento in cui Cech, ex portiere del club e oggi nell'organigramma societario, ha comunicato la volontà del club di non rinnovargli il contratto. In questa stagione ha preso parte ad appena due partite con l'under 23 del Chelsea, ma le sue qualità erano state elogiate da tutti nei suoi primi anni di carriera. La sua miglior stagione è stata senza dubbio la 2015/16 con la maglia del Betis nella quale ha preso parte a 16 partite realizzando anche un gol.