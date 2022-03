Da Ian Wright a James: quanti complimenti dall’Inghilterra per Abraham

Molti ex compagni ed estimatori inglesi si sono congratulati con l'attaccante giallorosso che si sta prendendo molte rivincite contro chi, soprattutto in patria, non credeva nel suo potenziale

Tammy Abraham è stato senza dubbio il man of the match del derby contro la Lazio. In Inghilterra in molti si stanno ricredendo sulle sue potenzialità e sui social ex compagni ed estimatori del ragazzo si sono scatenati con i complimenti. Tra i più sentiti sicuramente quelli di due ex compagni del Chelsea ovvero Reece James e Willian: "I numeri non mentono. Portate rispetto per favore", questo il messaggio del terzino inglese cresciuto con il centravanti giallorosso nell'Academy dei Blues. "Continua così fratello, sono contento per te !", questa invece la didascalia scelta dall'esterno brasiliano, compagno di Abraham sempre ai tempi di Stanford Bridge. Il messaggio che invece avrà probabilmente fatto più piacere al 9 romanista è quello di Ian Wright, idolo e leggenda dell'Arsenal, squadra per cui Abraham ha rivelato di fare il tifo fin da bambino nonostante il suo passato nella squadra blu di Londra.