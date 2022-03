Italia, Mancini: “Pellegrini lo valutiamo come una mezz’ala offensiva”

Il tecnico della Nazionale ha parlato in conferenza stampa del capitano giallorosso e del suo ruolo all'interno della rosa Azzurra

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa a Coverciano per presentare alla stampa le prossime sfide dell' Italia valide per i playoff mondiali. Il C.T. azzurro ha parlato anche di Lorenzo Pellegrini , capitano giallorosso che ieri ha mostrato tutta la sua qualità con un calcio di punizione perfetto nel derby vinto contro la Lazio per 3-0.

Come sta Insigne? Lorenzo Pellegrini una sua alternativa? "Non si può essere sempre al 100%, magari non è in condizione come durante l'Europeo ma qui si può tirar fuori anche qualcosa di diverso. Pellegrini è un giocatore che valutiamo più come mezz'ala offensiva, è una opzione che abbiamo".