Abraham smacchia Dzeko: gol pesanti e due record vicinissimi

Primo anno boom per Tammy: a una sola lunghezza da Volk e Hitchens. E nel 2022 solo Lewandowski ha segnato di più

Tammy Abraham smacchia tutto: i cori razzisti, le vedove di Dzeko, i dubbi sul rendimento di un attaccante inglese in Italia. La doppietta del derby è stata l’apoteosi di una crescita costante che può portarlo a brevissimo ad un altro record. Dopo il gol più veloce del derby e il sorpasso a Batistuta e Montella, infatti, può arrivare la corona come bomber assoluto al primo anno. A una sola lunghezza (24 reti complessive) è distante Rodolfo Volk. Sempre a un gol c’è Hitchens, il giocatore inglese ad aver segnato più gol in campionato in Italia (nel 1962 con l’Inter). Intanto Tammy si gode la doppietta nel derby, impresa mai riuscita al suo predecessore Dzeko. E diventa il giocatore ad aver segnato di più in serie A in questo 2022: nove. Nei cinque massimi campionati europei solo tal Robert Lewandowski ha segnato di più (12). Come dice Mourinho “Abraham può fare di più”. Lo diceva anche a inizio stagione, e aveva ragione. L’altro dato che lo fa preferire a Dzeko è quello relativo ai gol pesanti in campionato. Fin qui Abraham ha segnato in tanti big match: Milan, Juventus, Atalanta, Lazio. Mancano Napoli e Inter, c’è tempo. E c’è voglia di vederlo ancora cantare l’inno, esultare così. Beautiful Tammy.