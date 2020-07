Schick e Olsen tornano nella rosa della Roma sul sito ufficiale del club – FOTO

Schick e Olsen sono tornati “ufficialmente” giocatori della Roma. L’attaccante ceco e il portiere svedese sono di nuovo apparsi nella rosa della squadra che appare sul sito ufficiale del club. Ma hanno due destini diversi almeno per le prossime settimane: Patrik resterà al Lipsia fino a fine stagione giocandosi la Champions dopo aver raggiunto la qualificazione alla prossima in Bundesliga. L’accordo per la cessione a titolo definitivo però va ancora trovato. Olsen invece ha già detto addio al Cagliari e si allenerà insieme ad Antonucci e agli altri esuberi a Trigoria in attesa di una sistemazione. Ovviamente nessuno dei due potrà essere utilizzato da Fonseca.