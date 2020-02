Schick ancora in gol col Lipsia: in Bundes già più reti che in due stagioni con la Roma

Sei gol in undici partite di Bundesliga. Patrik Schick in Germania è tornato l’attaccante letale che in Italia avevamo ammirato con la maglia della Sampdoria. Non con quella della Roma purtroppo. Con la rete di oggi infatti il ceco ha già segnato più volte in campionato che nelle sue due stagioni di Serie A in giallorosso (5 marcature in 46 partite). Nel 3-0 contro il Werder Brema Schick ha prima fornito l’assist a Klostermann per il vantaggio del Lipsia, poi ha segnato di testa il 2-0. Nel finale un problema fisico l’ha costretto però ad abbandonare il campo.