Ufficiale: Farelli indosserà la maglia numero 12

Scelto il numero di maglia di Simone Farelli. Il terzo portiere della Roma, acquistato lo scorso sabato dalla stessa società capitolina, indosserà il 12, come comunicato dal sito della Lega Serie A. Nella rosa giallorossa, il numero era libero dalla stagione 2017-18, quando venne scelto da Andrea Romagnoli, all’epoca quarto portiere della rosa allenata da Di Francesco. Negli ultimi anni, il 12 è stato anche sulle spalle di Gianluca Curci (stagione 2014-15) e Julio Sergio (2013-14).

In carriera, Farelli ha indossato questo numero al Siena, al Latina e al Novara. Nell’ultima esperienza al Pescara aveva invece optato prima per il 21 e successivamente per il 22.