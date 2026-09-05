Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di SkySport al temrine del match perso contro la Roma. Queste le sue parole:

C'è rammarico per la partita persa, ma anche almeno delle soddisfazioni per aver retto? "Nel primo tempo siamo andati un po' in difficoltà, la Roma è partita forte ed è una squadra molto forte. Forse è quella che ha iniziato meglio il campionato. Giocavano in casa e c'era tanto entusiasmo. Abbiamo retto, nel secondo tempo i primi 25-30' siamo riusciti a trovare il gol e abbiamo avuto l'occasione in contropiede con Krstovic. Poi abbiamo preso gol in un'occasione tra le meno che hanno avuto loro. Ci portiamo la convinzione che avremmo potuto fare male, ma c'è tanto da lavorare".

Siete al centro di un cambiamento epocale, dalla marcatura a uomo a quella concentrata sulla palla: come procede? "Ci vuole tempo, ma stiamo migliorando e personalmente mi sento sempre meglio. Non è facile passare da un modo all'opposto, ma anche oggi nel primo tempo ci siamo mossi meglio e anche nel secondo, tranne che negli ultimi minuti. Col tempo miglioreremo, tutto dipende dal lavoro che facciamo in settimana".

L'Atalanta ha salutato anche dei leader: si sente di poterne essere lei uno nuovo? "Sono andati via de Roon, Djimsiti... persone che mi hanno dato tanto e hanno dato tanto all'Atalanta. Cerco sempre di dare il mio e di dare il massimo, di aiutare i compagni e di farmi aiutare quando sono in difficoltà. Cerco di fare ciò che il mister ci chiede, se posso dare una mano lo faccio".

SCALVINI A DAZN

Cos'è cambiato nel finale? Mancava poco almeno per il pareggio. "C'è rabbia e delusione, abbiamo faticato nel finale a tenere il campo e a stare alti con tutta la squadra. Abbiamo preso il primo gol in una situazione meno di quelle che hanno creato. Poi l'entusiasmo dello stadio ha spinto ancora di più. Abbiamo subito gol e significa che c'è tanto da lavorare".

Difendete a zona, ma avete lasciato Hermoso completamente libero... "Hai ragione, eravamo messi male davanti. Andavano molto sul primo palo, è andata più fuori di quello che ci aspettavamo. La rivedremo col mister".

Com'è cambiare totalmente dopo la scuola gasperiniana e tornare a zona? "Sono filosofie opposte, ognuno ha le sue idee. Il lavoro è meno fisico e più mentale, bisogna leggere quando scappare o accorciare. Bisogna stare di reparto e guardare il compagno. Prima guardavi quasi sicuramente l'uomo. C'è bisogno di tempo, sicuramente stiamo meglio ma bisogna lavorare ancora".