Gasp e il rinnovo di Dybala: "Positivo che entrambe le parti abbiano la stessa idea"

Michele Sbravati ha scelto l'Atalanta. Il dirigente, dopo l'addio alla Juventus, è stato molto vicino all'Inter e soprattutto alla Roma che lo considerava il profilo ideale per ricoprire il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile. Secondo quanto riportato da SkySport, alla fine però a spuntarla è stato il club bergamasco. Sbravati entrerà nell’organigramma del settore giovanile nerazzurro, dove lavorerà a stretto contatto con Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile della Dea.