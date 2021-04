Sassuolo-Roma ore 15 diretta LIVE: formazioni, Karsdorp in difesa

Conclusa la sosta delle nazionali, la Roma torna a giocare in campionato prima del grande impegno di Europa League contro l’Ajax. Alle 15, al Mapei Stadium, i giallorossi affrontano il Sassuolo. Tante assenze da entrambe le parti: i giallorossi scenderanno in campo con una difesa rimaneggiata visti gli infortuni di Smalling e Kumbulla e la squalifica di Ibanez. Anche il centrocampo non è al completo, viste le condizioni ancora non ottime di Veretout e la squalifica di Villar. In attacco, Fonseca sceglie Mayoral buttando un occhio già a giovedì, facendo riposare Dzeko in panchina per l’Ajax. La Roma ha bisogno di punti per non chiudere definitivamente il discorso qualificazione Champions. Dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Napoli, i giallorossi non possono permettersi altri passi falsi.

Il Sassuolo dovrà fare a meno di molti giocatori importanti. Viste le positività in Nazionale, i neroverdi hanno deciso in via precauzionale di non convocare i due azzurri Locatelli e Ferrari, che si aggiungono alle assenze di Berardi e Caputo. I ragazzi di De Zerbi sono ottavi in classifica e vengono da due sconfitte, due pareggi e una vittoria nelle ultime cinque partite.

Le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Traoré, Djuricic, Boga, Raspadori.

A disp.: Pegolo, Turati, Kyriakopoulos, Peluso, Piccinini, Saccani, Artioli, Lopez, Haraslin, Karamoko, Oddei

All.: De Zerbi.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Mayoral.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Reynolds, Fazio, Calafiori, Veretout, Pastore, Dzeko, El Shaarawy

All.: Fonseca.

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Vivenzi, Ranghetti

IV Uomo: Prontera

VAR: Aureliano

AVAR: Preti

Marcatori: –

Note: –

I CONVOCATI DI SASSUOLO-ROMA – Paulo Fonseca ha convocato 21 calciatori per la partita contro i neroverdi. Assenti Ibanez e Villar squalificati, ai quali si aggiunge Kumbulla infortunato. Torna Veretout dopo uno stop di circa un mese, mentre Cristante ha recuperato dal problema al pube e con tutta probabilità partirà tra i titolari. Ancora out Smalling e Mkhitaryan.

Portieri: Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Calafiori

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Pastore, Diawara

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy

STATISTICHE E PRECEDENTI – Sassuolo e Roma si affrontano per la sedicesima volta in Serie A: il bilancio è nettamente a favore dei giallorossi, che hanno battuto i neroverdi 8 volte, a fronte di 6 pareggi. L’unica sconfitta contro gli uomini di De Zerbi è arrivata con Fonseca in panchina a febbraio dello scorso anno. Gli emiliani hanno battuto i capitolini 4-2 con la doppietta di Caputo e le reti di Boga e Djuricic. L’attaccante della Nazionale però sarà uno dei tanti grandi assenti della partita.

DOVE VEDERLA – Sassuolo-Roma sarà trasmessa in esclusiva e in diretta tv su Sky. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 252). Sarà possibile assistere al match anche grazie al servizio streaming, tramite le piattaforme SkyGo e NowTV. In telecronaca le voci di Riccardo Trevisani e Lorenzo Minotti. Come sempre, Forzaroma.info fornirà la diretta testuale della partita sia sul sito che sui social, con aggiornamenti e foto in tempo reale.