Mancano solo due ore al fischio d’inizio di Sassuolo-Roma, sfida valida per la 29° giornata di Serie A. I calciatori giallorossi si stanno recando al Mapei Stadium, come dimostra un video pubblicato sull’account Twitter della società capitolina, dove si vedono Karsdorp, Fazio e Pau Lopez. Il gruppo di Paulo Fonseca, partito dalla capitale nel pomeriggio di ieri, raggiungerà l’impianto in pullman.

In un secondo video, il club ha mostrato l’arrivo della squadra allo stadio.