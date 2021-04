Dove vedere Sassuolo-Roma alle 15 in TV e in diretta streaming

Dopo la sosta dedicata alle nazionali torna in campo la Serie A: nella 29° giornata la Roma, reduce dalla sconfitta interna con il Napoli, fa visita al Sassuolo (fischio d’inizio alle ore 15). Paulo Fonseca, privo di Ibanez, Villar, Kumbulla, Smalling e Mkhitaryan, recupera almeno Cristante e Veretout (il francese partirà in panchina). Emergenza anche in casa neroverde: De Zerbi, oltre ad Ayhan positivo al Covid e all’infortunato Defrel, rinuncia ai nazionali Berardi, Caputo, Locatelli, Ferrari e Muldur (i primi due sono comunque indisponibili). Quando si gioca Sassuolo-Roma

Sassuolo-Roma si gioca sabato 3 aprile 2021 alle 15, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ad arbitrare la gara sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Assistenti Vivenzi e Ranghetti, Prontera è il IV Uomo. Al VAR designato Aureliano, con Avar Preti.

Dove vedere Sassuolo-Roma in TV e streaming

Sassuolo-Roma sarà trasmessa in esclusiva e in diretta tv su Sky. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 252). Sarà possibile assistere al match anche grazie al servizio streaming, tramite le piattaforme SkyGo e NowTV. In telecronaca le voci di Riccardo Trevisani e Lorenzo Minotti. Come sempre, Forzaroma.info fornirà la diretta testuale della partita sia sul sito che sui social, con aggiornamenti e foto in tempo reale.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Roma

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Traoré, Djuricic, Boga, Raspadori.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, Pedro; Mayoral.