Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali di De Zerbi e Fonseca

La Roma torna in campo tredici giorni dopo il ko contro il Napoli. I giallorossi cercano i tre punti sul campo del Sassuolo, per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto occupato dall’Atalanta, distante cinque lunghezze dalla squadra di Fonseca (tra i nerazzurri e la Roma c’è anche il Napoli, a -2 dai bergamaschi). Gli uomini di De Zerbi invece, reduci dalla sconfitta in rimonta con il Torino, non vincono dallo scorso 13 aprile (Sassuolo-Verona 3-2) e in generale hanno raccolto solo due successi negli ultimi undici incontri di campionato.

Privo di Smalling, Mkhitaryan, Kumbulla e degli squalificati Ibanez e Villar, Fonseca recupera Cristante dal 1′ e Veretout almeno per la panchina. Nonostante la sfida con l’Ajax, dunque, l’allenatore portoghese è impossibilitato ad operare un grande turnover. Il portiere è ancora Pau Lopez, mentre Karsdorp, Cristante e Mancini compongono la linea difensiva. Sulle fasce ci sono Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra, a centrocampo Pellegrini e Diawara. Davanti c’è Borja Mayoral, supportato sulla trequarti da Carles Perez ed El Shaarawy.

Sull’altra panchina Roberto De Zerbi si affida al consolidato 4-2-3-1. In porta c’è Consigli, davanti a lui la difesa è formata da Toljan, Marlon, Chriches e Rogerio. A centrocampo ecco la coppia Lopez-Obiang, mentre sulla trequarti Traoré, Djuricic e Boga assistono l’unica punta Raspadori. Assenze importanti in casa neroverde: oltre ai lungodegenti Romagna e Bourabia, l’ex tecnico del Benevento è costretto a rinunciare pure all’infortunato Defrel e ad Ayhan, positivo al Covid. Out anche Berardi, Caputo, Locatelli, Ferrari e Muldur, negativi al tampone ma a contatto con persone contagiate nei rispettivi ritiri con le nazionali.

Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Roma:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Chiriches, Rogerio; M. Lopez, Obiang; Traoré, Djuricic, Boga, Raspadori. Allenatore: De Zerbi.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, El Shaarawy; Mayoral. Allenatore: Fonseca.