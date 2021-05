Sassuolo, De Zerbi: “Speriamo nell’Europa, ma la Roma giocherà una partita vera”

Il tecnico neroverde: "Con 62 punti faremmo il record, con l'Europa toccheremo il cielo con un dito ma la Lazio non ci regalerà niente"

Novanta minuti alla fine della stagione. La Roma deve centrare l'obiettivo Conference League e può farlo con una vittoria in casa dello Spezia, anche se potrebbe bastare un pareggio. In questo caso a decidere sarebbe il risultato di Sassuolo-Lazio, con i neroverdi che comunque dovrebbero fare una goleada. Il tecnico degli emiliani De Zerbi, alla sua ultima partita al 'Mapei Stadium', ha parlato in conferenza stampa: "Il bilancio di questi tre anni sarà chiuso domani con questa ultima partita. Noi speriamo ancora di arrivare settimi. Il bilancio è tutto positivo. Il mio e del mio staff. Siamo riconoscenti e grati al Sassuolo. Mi dispiace andar via con lo stadio ancora chiuso, sarebbe stata un’ulteriore gratificazione salutare tutto lo staff e tutta la gente".