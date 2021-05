Sassuolo, De Zerbi e Caputo: “Crediamo all’Europa, ci proveremo fino alla fine”

I due neroverdi hanno parlato dopo il successo di Parma: "Volevamo segnare con più gol di scarto". Poi il tecnico annuncia l'addio

Il Sassuolo vince a Parma e spera ancora nell'Europa. La Roma è distante due punti, con una sola partita ancora da giocare. Il tecnico neroverde Roberto De Zerbi sa che si tratta di una missione complicatissima, ma ci crede: " Volevamo vincere con più gol di scarto perché ci crediamo ancora al settimo posto e in caso di arrivo a pari punti la Roma verrebbe premiata dalla differenza reti", ha detto a 'Sky Sport'. Poi l'annuncio dell'addio, con prossima destinazione Shakhtar Donetsk : "Prima della gara di Genova ho comunicato alla società la mia scelta di andare via, perché credo di aver toccato il massimo e magari se arriverà un altro allenatore potrà fare meglio. Dopo tre anni di mia gestione, martellante ed essendo al massimo esigente, parlando con la società, a cui sarò sempre riconoscente, io credo che abbiamo toccato l'apice. Siamo ottavi e possiamo arrivare settimi, che vorrebbe dire scavalcare una corazzata , di più credo non avrei potuto dare. Ho iniziato a considerare le altre squadre quando ho fatto questa valutazione".

Parola poi anche a Francesco Caputo: "Finalmente torno sul campo, era la cosa a livello personale più importante. Abbiamo un obiettivo di squadra, sappiamo che è difficile ma ci proveremo fino alla fine. Ormai, a livello personale, il peggio è alle spalle. Sto bene, mi sto allenando, ho fatto una buona mezz'oretta quest'oggi. Io penso che con la Juve il risultato sia stato molto ma molto bugiardo, poi le grandi squadre con la qualità non ti perdonano. Stiamo facendo un gran filotto fuori casa, abbiamo l'entusiasmo a mille, sappiamo che è difficile chiudere al settimo posto ma prepareremo al massimo la sfida con la Lazio". Sull'Europeo: "Per Sassuolo è una grande soddisfazione avere 4 giocatori in nazionali più i giovani in Under 21. Ognuno di noi ambisce all'Europeo. E' un mio sogno, potrebbe arrivare dopo una lunga gavetta e tanti sacrifici. Ci proverò fino alla fine, comunque andrà sarò contento".